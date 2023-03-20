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    15:00, 20 Март 2023 | GMT +6

    Ярмарку ремесленников и бауырсақ-fest проведут в Наурыз в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в дни празднования Наурыз мейрамы пройдут концерты, спортивные и развлекательные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы городского акимата, 21 марта праздничные мероприятия начнутся в 12:00 часов. На центральной площади пройдет концертная программа «Армысың! Әз, Наурыз», спортивные состязания «Ұлы даланың ұлттық ойындары», ярмарка 22 марта в 11:00 праздничная программа начнется на центральной площади с театрализованного представления «Ұлыстың ұлы күні», спортивных состязаний и ярмарки ремесленников. В 13:00 здесь же пройдет викторина «Наурыздың тапқырлары», в 14:00 - состязание по поеданию бауырсаков Бауырсақ-fest, в 14:30 - ретропрограмма «Сағындырған әндер-ай». В 12:00 в парке культур и отдыха планируется детская игровая программа «Жер жаңарды - Наурыз келді».

    23 марта на центральной площади двухчасовая концертная программа «Ұлыстың ұлы күні-Наурыз» начнется в 11:00.

    Отмечать Наурыз уже традиционно будут и во дворах жилых домов города. Мероприятия планируются на 21 марта в 18 дворах.


    Теги:
    Общество Наурыз Северо-Казахстанская область
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