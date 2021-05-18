Ярмарки выходного дня в столице продлятся до ноября
В минувшие выходные в столичном районе Сарыарка по адресу Косшыгулулы, 14 стартовала традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Проводиться она будет каждые субботу и воскресенье до ноября.
«В эти выходные начали очередную сельскохозяйственную ярмарку в районе Сарыарка. Здесь сельхозтоваропроизводители представляют свою продукцию без посредников, поэтому реализуют ее по сниженным ценам. Представлены все необходимые для горожан продукты: мясная, молочная продукция, овощи, масло, крупы, мед и т.д.», - отметил организатор ярмарки Айтуган Кузербаев.
В ярмарке принимают участие сельхозтоваропроизводители Целиноградского района Акмолинской, ВКО, Жамбылской областей и предприниматели города Нур-Султана. Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества.
Это уже вторая ярмарка на территории города. Еще одна была открыта 17 апреля в Есильском районе по улице Сауран, 7.