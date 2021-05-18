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    08:47, 18 Май 2021 | GMT +6

    Ярмарки выходного дня в столице продлятся до ноября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первую весеннюю сельскохозяйственную ярмарку провели в столичном районе «Сарыарка». Традиционно гости мероприятия смогли приобрести продукты первой необходимо по ценам ниже рыночных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В минувшие выходные в столичном районе Сарыарка по адресу Косшыгулулы, 14 стартовала традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Проводиться она будет каждые субботу и воскресенье до ноября.

    «В эти выходные начали очередную сельскохозяйственную ярмарку в районе Сарыарка. Здесь сельхозтоваропроизводители представляют свою продукцию без посредников, поэтому реализуют ее по сниженным ценам. Представлены все необходимые для горожан продукты: мясная, молочная продукция, овощи, масло, крупы, мед и т.д.», - отметил организатор ярмарки Айтуган Кузербаев.

    В ярмарке принимают участие сельхозтоваропроизводители Целиноградского района Акмолинской, ВКО, Жамбылской областей и предприниматели города Нур-Султана. Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества.

    Это уже вторая ярмарка на территории города. Еще одна была открыта 17 апреля в Есильском районе по улице Сауран, 7.


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