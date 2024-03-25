Ярмарки ремесленников и этнодизайнеров стартовали в Алматы на Наурыз

В Алматы на площади Абая развернулся этноаул с ярмаркой ремесленников, а на алматинском Арбате — международная ярмарка «Этнодизайн», в которой участвуют около 100 профессиональных мастеров и учителей художественного труда, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

На площади Абая в шатрах-мастерских представлены работы ремесленников из Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Монголии. Гости ярмарки смогут увидеть риштанскую керамику из Ферганской долины, колчан с луком и стрелами, национальную ручную вышивку «Сюзане», войлочные ковры-шырдаки, конное снаряжение, ковры и многое другое.

Фото: акимат города Алматы

На Арбате в течение десяти дней горожане и гости мегаполиса смогут посетить ярмарку ремесел, показ мод и оценить работу дизайнеров по пошиву национальных костюмов. Также участники ярмарки проводят конкурсы, бесплатные мастер-классы по рукодельному искусству и традиционные игры, сопровождаемые выступлениями акынов.

Фото: акимат города Алматы

На ярмарке представлены изделия из кожи, дерева, а также ювелирные украшения. Особого упоминания требует дефиле в национальных костюмах. Помимо казахстанских дизайнеров и мастеров в ярмарке принимают участие профессионалы своего дела из Кыргызстана, Узбекистана и Монголии.

Фото: акимат города Алматы

Целью ярмарки является популяризация и поддержка казахского национального ремесла, приобщение молодежи к искусству, возрождение национальных традиций, а также знакомство иностранных гостей с казахским этнодизайнерским искусством и культурой.