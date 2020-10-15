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Ярмарка вакансий впервые была проведена в режиме онлайн в ЗКО

Автор:  
Аида Галиева
15 Октября 2020, 16:32
Ярмарка вакансий впервые была проведена в режиме онлайн в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Областной ресурсный центр по работе с молодежью впервые провел ярмарку вакансий в онлайн-формате. Основную часть вакантных рабочих мест составили медицинские и педагогические специальности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уровень безработицы в текущем году среди молодежи в Западно-Казахстанской области составил 3,9%. В основном, по словам специалистов, причина роста безработицы – коронавирусная пандемия. Для того чтобы помочь с трудоустройством молодым специалистам, была проведена ярмарка вакансий в новом формате. Два дня специалисты областного ресурсного центра принимали резюме от безработной молодежи. Всего на ярмарке были представлены 400 вакансий. Это медицинские школы, а также рабочие места на предприятиях. Однако, как выяснилось, молодые люди не спешат идти работать в городские поликлиники, сельские амбулатории, районные школы.

«К примеру, сейчас есть вакансия фельдшера в Бокейординском районе. Но ехать туда и работать за 60-70 тысяч тенге молодые специалисты не хотят. Государственная программа «С дипломом в село» была принята более 10 лет назад. Сейчас надо пересмотреть ее и сделать надбавку к заработной плате», – считает руководитель областного ресурсного центра по работе с молодежью Мейрбек Нуркен.

Алина Семгалиева смогла трудоустроиться с помощью областного ресурсного центра. Сейчас 19-летняя девушка работает по своей специальности.

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«Я узнала о ярмарке вакансий из социальных сетей. Отправила после прямого эфира свое резюме и так нашла работу. Теперь я работаю воспитателем в одном из городских детских садов. Хочу отметить, что опыта работы у меня нет, а это осложняет поиски работы для молодежи. Поэтому такие ярмарки вакансий - очень хорошая поддержка для молодых людей, которые действительно ищут работу», – пояснила Актолкын Бактыгалиева.

Всего в прошлом году с помощью ресурсного центра по работе с молодежью было трудоустроено 400 молодых специалистов. В текущем году этот показатель из-за карантина намного меньше. Однако планируется и в дальнейшем проведение подобных онлайн-ярмарок.


Западно-Казахстанская область   Занятость   Общество  
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