Ярмарка вакансий состоится в Алматы по программе добровольного переселения на север и восток РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центр занятости населения организовывает ярмарку вакансий по программе добровольного межрегионального переселения из Алматы в северные и восточные регионы Казахстана, с обеспечением трудоустройства и арендного жилья, в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Алматы.

В ярмарке вакансий примут участие около 20 компаний, а также директора и специалисты центров занятости Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и городов Костанай, Павлодар. У граждан есть возможность найти работу в других городах Казахстана, а также получить консультации по государственным программам финансирования открытия нового бизнеса или для развития действующего от НПП «Атамекен», центра предпринимательства «Qolday» и АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ».

Организаторы мероприятия: Центр занятости населения акимата Алматы совместно с Аппаратом акима Бостандыкского района.

Ярмарка пройдет 4-5 марта по адресу: пр. Аль-Фараби 71/21, на площади перед КазНУ им. Аль-Фараби, начало в 1 0:00.

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