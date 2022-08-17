Ярмарка вакансий пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 16 августа во дворце «Жастар» состоится общегородская ярмарка вакансий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 13:00 часов.

Целью мероприятия является трудоустройство безработных граждан на свободные рабочие места, заявленные работодателями.

В ярмарке примут участие более 50 предприятий столицы, которые представят открытые вакантные места, в их числе: колледж управления, казахстанский швейцарско-американский колледж туризма и гостиничного дела, колледж сервиса и туризма акимата города Нур-Султана, ТОО AG Education, детский сад «BabyBoom Education - зеленый квартал», ТОО «Бакыт», ТОО BALQALA, ТОО «Сапа Нан», ТОО «СМЭУ Астана» и другие.





Фото: gov.kz











