РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:43, 16 Август 2022 | GMT +6

    Ярмарка вакансий пройдет в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 16 августа во дворце «Жастар» состоится общегородская ярмарка вакансий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 13:00 часов.

    Целью мероприятия является трудоустройство безработных граждан на свободные рабочие места, заявленные работодателями.

    В ярмарке примут участие более 50 предприятий столицы, которые представят открытые вакантные места, в их числе: колледж управления, казахстанский швейцарско-американский колледж туризма и гостиничного дела, колледж сервиса и туризма акимата города Нур-Султана, ТОО AG Education, детский сад «BabyBoom Education - зеленый квартал», ТОО «Бакыт», ТОО BALQALA, ТОО «Сапа Нан», ТОО «СМЭУ Астана» и другие.


    Фото: gov.kz




    Теги:
    Занятость Астана
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!