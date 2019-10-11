Ярмарка вакансий прошла в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На ярмарке были представлены свыше 700 вакансий: около 300 на служащих и 400 на рабочие профессии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр г. Семей.

В городском Дворце культуры прошла очередная ярмарка вакансий, в которой приняли участие более 200 соискателей и около 30 городских учреждений. Вакантные места предлагают представители таких предприятий, как АО «Каражыра», «Семипалатинский машиностроительный завод», «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат», ТОО «ПК Цементный завод Семей», «Семей Құрылыс Материалы»», «Каполиграф», «Гордорстрой», «Казахцемент», «Daewoo Bus», «Прииртышская бройлерная птицефабрика», «Роза ВВК», «Эйкос», «Семипалатинский литейно-механический завод» и др. предприятия, колледжи «Семей», «Электротехнический», «Строительный», «Технологический» и др.

По словам организаторов, особо востребованы на ярмарке рабочие специальности.

«Ярмарка проводится по заявкам работодателей. На сегодняшней ярмарке предоставляется около 800 вакансий. Участвуют все категории населения, интересуются, в основном, рабочими профессиями. Проведение ярмарки необходимо для населения нашего города, поскольку здесь люди могут напрямую встретиться с работодателями и обсудить условия труда без посредников. После ярмарки мы проводим анализ, считаем, сколько всего человек приняли участие в ярмарке. Процент трудоустройства обычно составляет около 40%, – говорит директор Центра занятости Турсымбек Шинжин.

Всего здесь представлено свыше 700 вакансий. Горожанам предлагаются социальные рабочие места и общественно-оплачиваемые работы. Для выпускников ВУЗов и колледжей предлагается молодежная практика, а также курсы профессионального обучения востребованным профессиям на рынке труда с последующим трудоустройством в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» и Программы развития территорий.



