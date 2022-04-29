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Ярмарка вакансий для молодежи прошла в Нур-Султане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
29 Апреля 2022, 19:26
Ярмарка вакансий для молодежи прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Евразийском национальном университете состоялась городская ярмарка вакансий для выпускников столичных вузов и безработной молодежи Нур-Султана. Организаторами ярмарки выступили КГУ «Астана жастары», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Организаторы отметили, что целью ярмарки является трудоустройство безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи. На ярмарке соискатели могли встретиться с работодателями, которые предоставили свои вакансии. А это более тридцати предприятий столицы. Для молодежи это отличная возможность изучить рынок свободных вакансий в желаемой для них отрасли и напрямую пообщаться с несколькими работодателями в одном месте.

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Для компаний и соискателей ярмарка проводится на безвозмездной основе.

Вместе с тем, на ярмарке можно было получить консультации по вопросам занятости населения, программе «Бастау Бизнес» и узнать о государственных грантах.

«Посещение подобных мероприятий имеет важное значение для молодого поколения, начинающего свой карьерный путь, так как помогает определить наиболее интересные сферы деятельности», - подчеркнули в «Астана жастары».

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Астана   Занятость   Общество   Молодежь   Трудоустройство  
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