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    21:59, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ярмарка вакансий для имеющих долги по алиментам безработных состоится в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ярмарка вакансий для нетрудоустроенных лиц, имеющих задолженность по алиментам, состоится в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную палату частных судебных исполнителей г.Алматы.

    Региональная палата частных судебных исполнителей г.Алматы совместно с Департаментом юстиции г.Алматы, Центром занятости населения акимата г.Алматы, при поддержке прокуратуры города Алматы, 30.09.2021 года в 10:00 проводят ярмарку вакансий для нетрудоустроенных лиц, имеющих задолженность по алиментам.

    На сегодняшний день, по городу Алматы 12 177 исполнительных производств по алиментам.

    Основной целью проводимой ярмарки является:

    - трудоустроить большее количество безработных граждан по вышеуказанной категорией делам;

    - определить на постоянное место работы с стабильным заработком всех желающих граждан по данной категории;

    - оказать реальную, действенную помощь детям, которым она предназначена.

    - уменьшить общую сумму задолженности;

    - повысить эффективность исполнения судебных актов по категории «Алименты»

    - сократить количество проблемных производств.

    Основной проблемой являются:

    -отсутствие у должников постоянного места работы;

    - отсутствие желания у должников исполнять решение суда, а также сокращать сумму задолженности;

    - отсутствие желания у должников по алиментам трудоустраиваться;

    - отсутствие желания у работодателей принимать граждан с необходимостью исполнять выплаты по алиментам.

    В проводимой «Ярмарке вакансий» примут участие около 30 компаний, среди которых имеются компании с государственным участием, такие как: АО Казахтелеком, Санаторий «Алматы», крупные строительные компании страны, промышленные предприятия и др.

    Место, дата и время проведения: 30.09.2021 года в 10:00, г. Алматы, ул. Зенкова, 47. Парадный вход Департамента юстиции г.Алматы.


    Теги:
    Права человека Общество Алматы Суды Правоохранительные органы
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