Ярмарка вакансий для имеющих долги по алиментам безработных состоится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ярмарка вакансий для нетрудоустроенных лиц, имеющих задолженность по алиментам, состоится в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную палату частных судебных исполнителей г.Алматы.

Региональная палата частных судебных исполнителей г.Алматы совместно с Департаментом юстиции г.Алматы, Центром занятости населения акимата г.Алматы, при поддержке прокуратуры города Алматы, 30.09.2021 года в 10:00 проводят ярмарку вакансий для нетрудоустроенных лиц, имеющих задолженность по алиментам.

На сегодняшний день, по городу Алматы 12 177 исполнительных производств по алиментам.

Основной целью проводимой ярмарки является:

- трудоустроить большее количество безработных граждан по вышеуказанной категорией делам;

- определить на постоянное место работы с стабильным заработком всех желающих граждан по данной категории;

- оказать реальную, действенную помощь детям, которым она предназначена.

- уменьшить общую сумму задолженности;

- повысить эффективность исполнения судебных актов по категории «Алименты»

- сократить количество проблемных производств.

Основной проблемой являются:

-отсутствие у должников постоянного места работы;

- отсутствие желания у должников исполнять решение суда, а также сокращать сумму задолженности;

- отсутствие желания у должников по алиментам трудоустраиваться;

- отсутствие желания у работодателей принимать граждан с необходимостью исполнять выплаты по алиментам.

В проводимой «Ярмарке вакансий» примут участие около 30 компаний, среди которых имеются компании с государственным участием, такие как: АО Казахтелеком, Санаторий «Алматы», крупные строительные компании страны, промышленные предприятия и др.

Место, дата и время проведения: 30.09.2021 года в 10:00, г. Алматы, ул. Зенкова, 47. Парадный вход Департамента юстиции г.Алматы.