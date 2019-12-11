Ярмарка вакансий для должников по алиментам прошла в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в городском филиале партии «Nur Otan» прошла 5-ая ярмарка свободных вакансий для должников по алиментам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время у судебных исполнителей находится около 7 тыс. дел по взысканию алиментов. Одна из причин задолженностей – безработица. С этой целью в мероприятии приняли участие представители более 10 учреждений и компаний. Они ознакомились с опытом работы должников, а также провели собеседования», - говорит руководитель отдела департамента юстиции Атырауской области Кулянда Кыстаубаева.





Она сообщила, что в августе этого года акимат Атырауской области подписал двусторонний меморандум с Министерством юстиции о взаимном сотрудничестве. Цель – трудоустройство должников по алиментам. На сегодняшний день организовано 4 ярмарки свободных вакансий и трудоустроены 26 должников, 8 получили направления в различные учебные центры, остальные состоят на учете в центре занятости.





Отметим, что в учебные центры направляются должники, у которых отсутствует какое-либо образование. Сегодня более 2 тыс. человек обучаются в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». По окончании обучения специалисты помогают им найти работу. В настоящее время около 1 300 человек трудоустроены на постоянной основе.