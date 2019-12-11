+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -4 °С
USD 386.30 EUR 428.14
RUB 6.08 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ярмарка вакансий для должников по алиментам прошла в Атырау

11 Декабря 2019 22:17
Поделиться:
Ярмарка вакансий для должников по алиментам прошла в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в городском филиале партии «Nur Otan» прошла 5-ая ярмарка свободных вакансий для должников по алиментам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Команда ВКО победила в V Республиканском чемпионате «Worldskills Kazakhstan 2019»
Более 5,6 тысяч человек трудоустроено на временные рабочие места в Алматы Биржан Нурымбетов: Планируется вернуть меру по замене иностранных специалистов казахстанскими Медсестра, охранник, водитель автомобиля – кого ищут работодатели в Казахстане

«В настоящее время у судебных исполнителей находится около 7 тыс. дел по взысканию алиментов. Одна из причин задолженностей – безработица. С этой целью в мероприятии приняли участие представители более 10 учреждений и компаний. Они ознакомились с опытом работы должников, а также провели собеседования», - говорит руководитель отдела департамента юстиции Атырауской области Кулянда Кыстаубаева.


Она сообщила, что в августе этого года акимат Атырауской области подписал двусторонний меморандум с Министерством юстиции о взаимном сотрудничестве. Цель – трудоустройство должников по алиментам. На сегодняшний день организовано 4 ярмарки свободных вакансий и трудоустроены 26 должников, 8 получили направления в различные учебные центры, остальные состоят на учете в центре занятости.


Отметим, что в учебные центры направляются должники, у которых отсутствует какое-либо образование. Сегодня более 2 тыс. человек обучаются в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». По окончании обучения специалисты помогают им найти работу. В настоящее время около 1 300 человек трудоустроены на постоянной основе.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Социальная поддержка, Нур Отан, Общество,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив