27 Августа 2022 17:04

Ярмарка школьных товаров продлится в столице до 28 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Третий день подряд на площади «Demalys Promenade» проводится ярмарка школьных товаров. Канцелярские принадлежности, одежду, обувь и аксессуары по ценам ниже рыночных представляют местные предприниматели, а также казахстанские швейные и обувные фабрики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Ярмарка идет с 10:00 до 19:00 и продлится до 28-го августа.

«Удобно, что ярмарку организовали в центре города. Из-за работы не всегда удается сходить на рынок. Цены, действительно, ниже рыночных. Для детей закупили все необходимое. И ручки с тетрадками, и бантики с сумками. Уложились в семейный бюджет», - отметила жительница столицы Айжан Муратова.

«Сегодня на ярмарке участвуют 18 предпринимателей, из которых шесть являются производителями обуви и одежды. Места для торговли предоставляются бесплатно. Единственное условие – предприниматель должен установить цены ниже рыночных. Кроме этого, для детей и родителей ежедневно предусмотрены концертные программы с участием творческих коллективов», - рассказали организаторы мероприятия.

Помимо предпринимателей на ярмарку привлечены и неправительственные организации. Так, специалисты службы психологического сопровождения и ОФ «Право» проводят бесплатные консультации по юридическим, психологическим и социальным вопросам.

Отметим, ярмарка проходит в рамках общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу».

Ранее сообщалось, что школьная ярмарка пройдет в Нур-Султане.

Фото: gov.kz















