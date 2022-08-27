Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы
Ярмарка школьных товаров продлится в столице до 28 августа
27 Августа 2022 17:04

Ярмарка школьных товаров продлится в столице до 28 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Третий день подряд на площади «Demalys Promenade» проводится ярмарка школьных товаров. Канцелярские принадлежности, одежду, обувь и аксессуары по ценам ниже рыночных представляют местные предприниматели, а также казахстанские швейные и обувные фабрики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Ярмарка идет с 10:00 до 19:00 и продлится до 28-го августа.

«Удобно, что ярмарку организовали в центре города. Из-за работы не всегда удается сходить на рынок. Цены, действительно, ниже рыночных. Для детей закупили все необходимое. И ручки с тетрадками, и бантики с сумками. Уложились в семейный бюджет», - отметила жительница столицы Айжан Муратова.

«Сегодня на ярмарке участвуют 18 предпринимателей, из которых шесть являются производителями обуви и одежды. Места для торговли предоставляются бесплатно. Единственное условие – предприниматель должен установить цены ниже рыночных. Кроме этого, для детей и родителей ежедневно предусмотрены концертные программы с участием творческих коллективов», - рассказали организаторы мероприятия.

Помимо предпринимателей на ярмарку привлечены и неправительственные организации. Так, специалисты службы психологического сопровождения и ОФ «Право» проводят бесплатные консультации по юридическим, психологическим и социальным вопросам.

Отметим, ярмарка проходит в рамках общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу».

Ранее сообщалось, что школьная ярмарка пройдет в Нур-Султане.


Фото: gov.kz






Новости по теме
Число женщин-предпринимателей растет в Казахстане
Отравление в школьной столовой в Павлодарской области: известны итоги проверки
Люди живут в «угольной шахте» - алматинцы просят помощи у акима
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия будут в 9 городах РК
Две школы «заминировали» в Алматинской области
Цифровую карту семьи внедрили в Карагандинской области
УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
Сборная Казахстана победила футболистов Беларуси и вышла в группу B Лиги наций
Компания в Атырау снизила на 20% стоимость аренды после расследования антимонопольщиков
Все билеты на матч «Казахстан – Беларусь» проданы
Число женщин-предпринимателей растет в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив