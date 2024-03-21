Ярмарка «Наурыз базары»: свыше 200 тон продукции привезут сельхозпроизводители в Астану

В течение трех дней на выставочной площадке ЭКСПО в Астане пройдет ярмарка «Наурыз базары». В этом году ожидается участие более 50 ремесленников из разных регионов Казахстана и 8 стран мира, где также празднуют Наурыз, передает агентство Kazinform.

Ремесленники съедутся из таких стран, как Турция, Иран, Азербайджан, Узбекистан, Татарстан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан. Участники привезут ручные изделия, украшения, керамика, музыкальные инструменты, а также предметы одежды и сувениры.

На ярмарке будет также представлена продукция от фермеров - мясо, молоко, овощи, фрукты и другие продукты прямо с поля. Ожидается доставка более 200 тонн продукции.

В рамках ярмарки запланирован фестиваль восточной кухни, где гости смогут попробовать традиционные блюда. Также будут проведены концерты, спортивные соревнования и мастер-классы по рисованию, гончарному искусству и другим видам творчества. Для детей будут организованы национальные игры.

Ярмарка будет открыта 21 марта с 13:00 до 18:00, а также 22 и 23 марта с 09:00 до 18:00.