РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:30, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Ярмарка казахско-турецкой кухни впервые прошла в Астане

    Ярмарка казахско-турецкой кухни впервые прошла в Астане
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    В Астане продолжается масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка». В рамках нее прошла ярмарка казахско-турецкой кухни, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Ярмарка казахско-турецкой кухни впервые прошла в Астане
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    На ярмарке, проведенной по инициативе акимата района Байконыр, были представлены знаменитые турецкие буреки, симиты, пироги с сыром. А также жителям раздали баурсаки, курт, сыр и чай.

    В ярмарке, проведенной в парке «Ататюрк», приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Казахстане Мустафа Капуджу и другие представители Турции, а также руководство акимата города Астаны, активные жители района Байконур и волонтеры из числа молодежи.

    Ярмарка казахско-турецкой кухни впервые прошла в Астане
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    Напомним, текущая неделя в Астане носит название «Киелi мекен», в рамках которой проходит масштабная очистка памятников города и территории вокруг них.

    Третья неделя «Жасыл аймақ» будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

    Ярмарка казахско-турецкой кухни впервые прошла в Астане
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    Период до 4 мая будет носить название «Өнегелі ұрпақ» и будет посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

    В последнюю, пятую неделю под названием «Мөлдір бұлақ», будут очищать от мусора окрестности водоемов — рек и озер.

    Теги:
    Таза Қазақстан Культура Турция Астана Акимат
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!