Ярмарка казахско-турецкой кухни впервые прошла в Астане

В Астане продолжается масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка». В рамках нее прошла ярмарка казахско-турецкой кухни, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На ярмарке, проведенной по инициативе акимата района Байконыр, были представлены знаменитые турецкие буреки, симиты, пироги с сыром. А также жителям раздали баурсаки, курт, сыр и чай.

В ярмарке, проведенной в парке «Ататюрк», приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Казахстане Мустафа Капуджу и другие представители Турции, а также руководство акимата города Астаны, активные жители района Байконур и волонтеры из числа молодежи.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Напомним, текущая неделя в Астане носит название «Киелi мекен», в рамках которой проходит масштабная очистка памятников города и территории вокруг них.

Третья неделя «Жасыл аймақ» будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Период до 4 мая будет носить название «Өнегелі ұрпақ» и будет посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

В последнюю, пятую неделю под названием «Мөлдір бұлақ», будут очищать от мусора окрестности водоемов — рек и озер.