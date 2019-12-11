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Ярмарка госуслуг состоялась в Шымкенте

11 Декабря 2019 16:35
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Ярмарка госуслуг состоялась в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Центре обслуживания населения Шымкента состоялась ярмарка государственных услуг. Участников мероприятия, проведенного в рамках реализации Послания Президента РК, заинтересовали такие виды электронных госуслуг, как получение социальной помощи, оформление документов на жилье, получение квоты на проведение операции и очередь в детский сад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ярмарке, организованной городским акиматом и департаментом по делам государственной службы, приняли участие работники управлений архитектурно-строительного контроля города, земельных отношений, здравоохранения, жилья и жилищной инспекции, по делам семьи, детей и молодежи.


В ходе мероприятия специалисты подотчетных акимату управлений дали местным жителям подробные разъяснения и инструкции по оказываемым ими госуслугам. Представители жилищно-сберегательного банка рассказали о том, как открыть депозит и начать жилищные накопления.


«Пришла на ярмарку и получила у специалистов все необходимые мне справки. Теперь отпала надобность идти в госучреждения и терять время, обивая их пороги. Хотелось бы, чтобы такие необходимые для людей мероприятия, проводились почаще», - говорят пришедшие на ярмарку горожане.Автор: Марат Манаспаев




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Ключевые слова: Шымкент,
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