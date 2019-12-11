Ярмарка госуслуг состоялась в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Центре обслуживания населения Шымкента состоялась ярмарка государственных услуг. Участников мероприятия, проведенного в рамках реализации Послания Президента РК, заинтересовали такие виды электронных госуслуг, как получение социальной помощи, оформление документов на жилье, получение квоты на проведение операции и очередь в детский сад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ярмарке, организованной городским акиматом и департаментом по делам государственной службы, приняли участие работники управлений архитектурно-строительного контроля города, земельных отношений, здравоохранения, жилья и жилищной инспекции, по делам семьи, детей и молодежи.





В ходе мероприятия специалисты подотчетных акимату управлений дали местным жителям подробные разъяснения и инструкции по оказываемым ими госуслугам. Представители жилищно-сберегательного банка рассказали о том, как открыть депозит и начать жилищные накопления.





«Пришла на ярмарку и получила у специалистов все необходимые мне справки. Теперь отпала надобность идти в госучреждения и терять время, обивая их пороги. Хотелось бы, чтобы такие необходимые для людей мероприятия, проводились почаще», - говорят пришедшие на ярмарку горожане.Автор: Марат Манаспаев











