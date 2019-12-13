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Ярмарка государственных услуг прошла в Актобе

13 Декабря 2019 22:41
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Ярмарка государственных услуг прошла в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В целях улучшения качества оказания государственных услуг, повышения уровня информированности граждан о них и популяризации электронных госуслуг состоялась ярмарка государственных услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Актюбинской области.

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Мероприятие организовано департаментом Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области совместно с акиматом города Актобе и филиалом госкорпорации «Правительство для граждан» по Актюбинской области, заинтересованными государственными органами.

На ярмарке граждане смогли получить необходимую консультативно-методическую помощь в самых востребованных сферах оказания государственных услуг, а именно - земельных отношений, архитектуры, градостроительства, образования, социальной защиты и занятости, жилищных отношений, а также по видам госуслуг, оказываемых филиалами «Правительства для граждан» по области.

Кроме того, посетителям раздавали различные листовки, брошюры, памятки о процедуре получения госуслуг в соответствующей сфере. Также прошла презентация получения электронных цифровых подписей и оформления электронных госуслуг посредством веб-портала электронного правительства.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Другие государственные органы, Общество,
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