Ярмарка государственных услуг прошла в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В целях улучшения качества оказания государственных услуг, повышения уровня информированности граждан о них и популяризации электронных госуслуг состоялась ярмарка государственных услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Актюбинской области.

Мероприятие организовано департаментом Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области совместно с акиматом города Актобе и филиалом госкорпорации «Правительство для граждан» по Актюбинской области, заинтересованными государственными органами.

На ярмарке граждане смогли получить необходимую консультативно-методическую помощь в самых востребованных сферах оказания государственных услуг, а именно - земельных отношений, архитектуры, градостроительства, образования, социальной защиты и занятости, жилищных отношений, а также по видам госуслуг, оказываемых филиалами «Правительства для граждан» по области.

Кроме того, посетителям раздавали различные листовки, брошюры, памятки о процедуре получения госуслуг в соответствующей сфере. Также прошла презентация получения электронных цифровых подписей и оформления электронных госуслуг посредством веб-портала электронного правительства.