Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в столице
25 Июля 2022 22:22

Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые в столице на площадке международного выставочного центра EXPO с 17 по 21 августа пройдет ярмарка детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Организатором мероприятия выступит акционерное общество «Национальная компания «QazExpoCongress» при поддержке акимата столицы.

Тематика ярмарки: образование, хобби, отдых, детская культура (журналы, книги и музыка), мир игр (игрушки, игры и поделки), детская мода и одежда, принадлежности и аксессуары, и другие направления.

Столичная ярмарка детских товаров и услуг «Kids EXPO. Балалар әлемі» – идеальная платформа для коммуникаций, объединяющая лидеров рынка товаров и услуг.

Ярмарка позволит объединить представителей книжной, канцелярской, текстильной, образовательной и развлекательной индустрий, товаров и услуг для детей и их родителей на одной площадке.

Участие в ярмарке – это реальные возможности для развития малого и среднего бизнеса, продвижения товаров и услуг, повышения узнаваемости бренда, а также увеличения объема продаж.

Главное преимущество участия в мероприятии заключается в том, что для экспонентов и посетителей организуют специальную деловую и культурную программу мероприятий, где будут дискуссионные площадки с казахстанскими и международными экспертами, обучающие тренинги и мастер-классы, концертная программа, показы детской и школьной одежды.

В качестве поддержки и развития индустрии детских и школьных товаров и услуг планируется проводить ярмарку на ежегодной основе.

Пройти регистрацию и получить подробную информацию можно, пройдя по ссылке: www.expokids.kz.


Фото : gov.kz


Новости по теме
Сенатор Андрей Лукин встретился со столичными полицейскими
Количество авиарейсов из Нур-Султана в Жезказган увеличат в два раза
Более 280 фактов интернет-мошенничества раскрыли с начала года в Нур-Султане
Читайте также
Чемпионат Казахстана по велоспорту на треке стартовал в Нур-Султане
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 июля
Сенатор Андрей Лукин встретился со столичными полицейскими
Мародеров с поличным задержали на кладбище в Костанайской области
Уголовное дело в отношении финпирамиды «Eden Life» завели в Нур-Султане
Мошенница обманула алматинцев на 300 млн тенге
Чемпионат Азии по дзюдо состоится в Нур-Султане
Прием заявок на получение грантов для реализации бизнес-идей начнется с 8 августа в РК
Популярное
1 Президент Казахстана совершил умру
2 Пятнадцатый президент Индии приняла присягу
3 Женский спецназ впервые привлекли для задержания подозреваемой в Акмолинской области
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Алматы
5 Более 80 медобъектов построят в Жамбылской области

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив