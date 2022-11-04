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Яркую победу одержал 19-летний казахстанец на чемпионате Азии по боксу

4 Ноября 2022, 22:30
Яркую победу одержал 19-летний казахстанец на чемпионате Азии по боксу
4 Ноября 2022, 22:30

Яркую победу одержал 19-летний казахстанец на чемпионате Азии по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - 19-летний казахстанский боксер Санжар Ташкенбай одержал яркую доминирующую победу на старте чемпионата Азии-2022 в Иордании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В своем первом бою на турнире Ташкенбай перебоксировал узбекистанца Асилбека Джалилова — 5:0 (четверо судей отдали победу казахстанцу со счетом 30-26, пятый — 30-25; по ходу боя рефери снял с Джалилова одно очко).

Уровень казахстанского боксера в этом поединке публично признал даже один из тренеров сборной Узбекистана: он поднял вверх большой палец, направленный в сторону угла Ташкенбая.

За выход в полуфинал казахстанец будет биться с Мирланом Туркбай уулу из Кыргызстана. Этот поединок состоится 6 ноября.

Санжар Ташкенбай является чемпионом мира и Азии среди молодежи.


Фото: sports.kz

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