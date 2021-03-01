Яркий праздник милосердия – митрополит Александр о Дне благодарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Православной Церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Примите поздравления с особым праздником нашей страны – Днем благодарности. Вот уже пятый год в Республике Казахстан отмечается этот День, который по мысли Первого Президента – Елбасы, многоуважаемого Нурсултана Абишевича Назарбаева, призван стать «ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу», - сказал митрополит Александр.

По его словам, День благодарности имеет большее значение для всех живущих на этой благословенной земле – он актуализирует суровые уроки истории прошлого века, пробуждает в душах сограждан добрые чувства, которые объединяют представителей самых разных этнических групп и религиозных традиций.

«Мы знаем, что единство нашего народа – драгоценное сокровище Великой степи, которое завещано нам предками, и такие замечательные, наполненные глубоким смыслом праздники способствуют его сохранению. По словам нашего Президента, многоуважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева: «Все успехи нашей независимости стали возможны благодаря единству нашего общества. Это бесценное достояние Казахстана». Отмечая День благодарности, мы выражаем уважение и признательность коренному населению страны, прежде всего, казахам, проявившим милосердие и принявшим в страшные десятилетия прошлого века огромное число репрессированных переселенцев как родных людей. Среди сосланных в Казахстан в трагическую годину испытаний было и множество представителей Русской Православной Церкви – иерархов, священников, монашествующих и мирян. Оказывая помощь ссыльному духовенству и верующим, жители Казахстана способствовали сохранению Православной веры и подготавливали духовное возрождение на всем постсоветском пространстве», - отметил митрополит.

«Пусть празднование Дня благодарности, ставшего органичной частью духовной и культурной жизни казахстанского общества, способствует укреплению мира и согласия, сохранению единства нашего народа, консолидации общества в осуществлении новых благородных планов, которые сегодня стоят перед нашим общим домом – Казахстаном», - заключил глава Православной Церкви Казахстана.

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.