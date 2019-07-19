Яркие впечатления подарили восточноказахстанцы детям из Арыси

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В этом году отличительным событием для восточноказахстанских детей стал совместный отдых с детьми из города Арыси Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

С 10 июля в лагерях региона отдыхают 220 детей из Арыси, а также с 28 июля по 25 августа еще 80 детей приедут отдохнуть и ознакомиться с живописными местами Восточного Казахстана. Их ждут увлекательная программа, полная событий и мероприятий, интересные экскурсии, концертные и цирковые программы.

Итак, с радостью приняли ребят детские оздоровительные лагеря «Арайлы Шығыс» в с. Приморск Катон-Карагайского района, «Қарағайлы» в г. Семее, «Дарын» в с. Горная Ульбинка, «Толағай» в с. Малоубинка Глубоковского района, «Уржарайым» в с. Кабанбай Урджарского района на побережье озера Алаколь, «Болашак» в с. Нижние Тайынты Уланского района.

Каждый день в загородных лагерях проходят интересные события с участием детей, они активно участвуют в мероприятиях, походах и спортивных соревнованиях, различных конкурсах и сценических постановках. Например, в канун празднования 175-летия со дня рождения Абая организован конкурс чтецов произведений великого поэта, в котором приняли активное участие ребята из города Арыси. Помимо отдыха в оздоровительных лагерях, дети посещают музеи и кинотеатры, культурно-досуговые места в Усть-Каменогорске, Семее и районных центрах.

Как отметила заместитель акима ВКО Асем Нусупова, ребята получили массу положительных эмоций от посещения сакральных мест области: мемориального комплекса-заповедника «Жидебай Борили», музея-заповедника Абая и Шакарима, музея под открытым небом «Берельские курганы».

Своими впечатлениями поделилась Ахмет Жайсан, отдыхающая в лагере «Қарағайлы» в г. Семее:

«Из удивительных 10 дней пребывания в лагере 2 дня мы провели в незабываемом путешествии. В 5 утра мы отправились в урочище Жидебай. Особое впечатление произвел на нас музей Абая на территории Жидебая. Следующая остановка была возле памятника Енлик-Кебек, двух влюбленных - девушки Енлик и юноши Кебека, ставших жертвами суда биев, и которые так и не смогли быть вместе. У меня в сердце появилось особенное чувство, когда я увидела этот памятник. После его посещения мы пошли на место захоронения Кушикбай батыра. В этот момент перед глазами представился образ героя. Я запомню эту поездку надолго».

Асем Нусупова встретилась в кинотеатре «Юбилейный» с ребятами, которые отдыхают в лагере «Дарын» и подарила им памятные подарки.

«Мы рады видеть юных гостей из Арыси. Дети размещены в самых живописных и красивых местах Восточного Казахстана, таких как Катон-Карагай, Горная Ульбинка, Таинты, Сосновый бор, что дает возможность не только весело проводить время на свежем воздухе, но и принять участие в походах, спортивных мероприятиях, различных творческих занятиях, а также посетить интересные экскурсии и получить новые знания. Они счастливы от этого отдыха. Надеемся, что в свой родной город они увезут с собой много ярких впечатлений, новые знания о великих поэтах и писателях, таких как Абай Кунанбаев, Шакарим, Мухтар Ауэзов, о сакральных местах и исторических памятниках Восточного Казахстана. Сегодня мы подарили ребятам книжки, также все 300 детишек получат комплекты спортивной одежды и обуви от имени акима ВКО Даниала Ахметова», – сказала Асем Нусупова.

Необходимо отметить, что медицинские работники области осмотрели юных гостей и каждому ребенку дали назначение на оздоровление и рекомендации по профилактике заболеваний. Кроме того, со всеми детьми в лагерях работают квалифицированные вожатые и психологи.

«Я осталась под большим впечатлением от природы Восточного Казахстана. Здесь очень красиво. Мы не только отдыхали в лагере, но и побывали в парках, кинотеатре, театре. Очень много эмоций появилось после этой поездки», – рассказывает гостья из Арыси Касиет Муратбек.

Отметим, что всего в летних оздоровительных и пришкольных лагерях области отдохнут более 174 тыс. школьников, в том числе 33 582 (100%) детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.