Яркие дебаты между кандидатами в депутаты ожидает эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Запланированные 16 марта теледебаты между представителями всех зарегистрированных в Казахстане политических партий будут не менее яркими, чем те, которые состоялись 1 марта. Таким мнением поделилась главный эксперт отдела изучения электоральных процессов Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Амина Урпекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 марта прошли первые из запланированных предвыборных теледебатов между представителями семи политических партий. Можно отметить накал эмоций, конкуренцию между оппонентами. Каждый участник выборов пытался максимально привлечь внимание телезрителей-избирателей, в чем и заключается суть проведения теледебатов. С одной стороны, это возможность для каждой партии обратиться к избирателям, завоевать их голоса, с другой стороны, шанс для избирателей ознакомиться с основными идеями и лозунгами партийцев», - сказала эксперт.

По ее словам, прошедшие дебаты еще раз продемонстрировали основную направленность, социальную базу каждой из партий, а также определили основных соперников в борьбе за свой электорат. Можно отметить конкуренцию за голоса бизнес-сообщества, сельских избирателей.

В своих обращениях к зрителям и оппонентам представители партий оперировали цифрами, данными, делая акцент на социальных, экономических показателях. Это говорит об определенном уровне подготовки и настрое на предвыборную борьбу.

«Думаю, нас ожидают не менее интересные и яркие теледебаты 16 марта», - подчеркнула спикер.

Амина Урпекова добавила, что переход на смешанную избирательную систему с внедрением выборов по одномандатным округам дал существенный импульс для проявления гражданской, политической активности казахстанцев. Своим правом быть избранным в Мажилис и маслихаты всех уровней воспользовались более 10 тысяч граждан.

Конкурентоспособность предвыборных кампаний каждого из кандидатов в депутаты зависит от множества факторов: мотивации и настроя самого кандидата и его штаба, материальных, временных, человеческих ресурсах, продуманности кампании, креативности, открытости и многого другого.

«Со стороны государства гарантирован равный доступ в СМИ, регулируются вопросы агитации для обеспечения максимальной честности. Кроме того, каждый кандидат в соответствии с уровнем представительного органа получает равную сумму от государства на проведение предвыборной кампании. С законодательной точки зрения кандидаты имеют равные возможности. Ход и результаты кампании во многом зависит от них самих», - заключила эксперт.

19 марта в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК.