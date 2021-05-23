Яри Курри: Казахстан может преподнести сюрприз на чемпионате мира по хоккею
- Как сказалась пандемия корнавируса на подготовке сборной Финляндии ?
- Я не мог себе представить ничего подобного. В конце концов, окончание прошлогоднего сезона было суровым испытанием. Тогда «Йокерит» провел несколько матчей и игроки внезапно разошлись по домам. Не было даже возможности пожать друг другу руки в знак благодарности.
Конечно, предстоящая подготовка сказалось не только на Финляндии, но и на всех командах, участвующих в чемпионате. Финляндия провела всего три матча в рамках евротура. Обычно мы готовимся на сборах, у нас есть свой подготовительный лагерь. Процесс подготовки длится несколько недель, включая гораздо больше игр.
- Финская сборная - действующий чемпион мира. Планируете повторить свой успех?
- У Финляндии сильная команда, и я действительно могу сказать, что мы с большой буквы Команда. Мы не самые главные фаворитом на победу, но у нас всегда есть шанс на успех.
- Стартующий чемпионат уже преподнес небольшой сюрприз. Ни одна команда не покинет элитный дивизион, по крайне мере, до следующего чемпионата. В этой связи, могут ли команды, такие как сборная Казахстана, которые не являются фаворитами, преподнести сюрприз?
- Уверен, что предстоящий турнир очень важен для Казахстана. У вас хорошая команда, и думаю, что они могут удивить любого, если сыграют хорошо, используя свои шансы.
- В стартовом составе сборной Суоми заявлены Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен, которые очень хорошо знакомы казахстанским фанатам…
- Считаю, что матч с национальной командой Казахстана вызовет много воспоминаний у многих на льду и не только, когда эти хоккеисты столкнутся со своими бывшими партнерами по совместной команде.
- Вы прекрасно знаете все тонкости НХЛ, и вместе с тем, являетесь генеральным менеджером «Йокерита», который играет в КХЛ. Хотел спросить о нагрузках в этих двух лигах – в регулярке НХЛ обычно 82 матча, а КХЛ на пару десятков игр меньше, но, вместе с тем, в КХЛ клубы проводят в полетах значительно больше времени. Равны ли эти нагрузки?
- Да, КХЛ предъявляет высоченные нагрузки для игроков. Для игроков «Йокерита» и не только, нагрузки бывают порой запредельные. Порой мы можем проводить матч там, где с Хельсинки существуют разница 10 часовых поясов. Иногда мы приходиться играть матч ранним утром. Это процесс постоянной акклиматизации, который требует необходимого и эффективного восстановления. В этой связи нужно проявлять постоянную осторожность буквально по мелочам.
- Можете ли представить наяву, что в один прекрасный сезон «Барыс» и «Йокерит» сойдутся в финале за кубок Гагарина?
- Почему нет? Думая да. Эти клубы, в которых представлены игроки с хорошими игровыми качествами, играют в хороший хоккей, обрели полезный опыт, играя на равных с лучшими клубами лиги.
- Наверняка, многие спрашивали Вас о различиях и сходствах меду КХЛ и НХЛ?
- Воздержусь от сравнений. Да, это действительно разный хоккей. Существует разница в размерах ледовой площадки, которые влияют на скорость передвижения по ней. В КХЛ приходиться больше двигаться, необходимы качества хорошего катания. Несомненно, КХЛ является лучшей хоккейной лигой в Европе, основанной на ранее титулованных лигах с давними историческими традициями. Вместе с тем, КХЛ молодая лига, и все еще впереди.
- Коннор Макдэвид вновь удивил, выдав умопомрачительную игру в регулярке НХЛ. Станет ли он вторым Уэйном Гретцки?
- Да действительно, Макдэвид провел отличный сезон. Теперь у него и его клуба «Эдмонтон Ойлерз» есть шанс доказать, насколько они хороши в плей-офф. Коннор - хоккеист, за игрой которого мне очень нравится наблюдать. У него отличное катание и невероятные навыки владения и контроля шайбой. Можно ли его сравнить с Гретцки? Время покажет, запасемся терпением.
- Вместе с тем, у Александра Овечкина сезон не совсем задался…
- Его снайперские достижения не являются сюрпризом для меня. Из года в год у Ови не пропадает желание играть, он по-настоящему голоден до игр, забивая из своего привычного «офиса». Знаю Александра, как хоккеиста, который по спортивному азартен и получает удовольствие от игры, несмотря на свой возраст. Думаю, что если все пойдет по такому сценарию, он побьет не один снайперский рекорд НХЛ по результативности.
- В случае окончания пандемии считаете ли Вы необходимым возобновить переговоры по возобновления выставочных матчей между клубами КХЛ и НХЛ?
- Время от времени идут такие разговоры между КХЛ и НХЛ. Время покажет, но, надеюсь, что когда-либо у нас состоятся такие матчи, которые, уверен, не оставят равнодушными всех любителей хоккея.
- В заключении традиционный вопрос: All star от Яри Курри – вратарь и пятерка полевых игроков.
- Дайте подумать. Давайте так, в воротах - Грант Фюр, в центре - Уэйн Гретцки, на одном фланге - Ги Лефлер, в обороне - Вячеслав Фетисов. Я бы добавил еще двух великих игроков защитников атакующего плана - Бобби Орра и Пола Коффи.
- Большое спасибо за интервью! Пользуясь случаем, разрешите поздравить Вас с прошедшим днем рождения и пожелать всего самого наилучшего!
- Спасибо большое!
Выражаем признательность за организацию интервью консулу Казахстана в Финляндии Улану Абдибекову