Японский пианист арестован за кражу фартука бортпроводницы

В Японии был арестован пианист за кражу фартука бортпроводницы с самолета All Nippon Airways, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

34-летний житель Токио Кадзуя Сайто признался в краже, при этом полиция цитирует его слова: «Собирать женские униформы – мое хобби. Я их сам носил».

Согласно его веб-сайту, Сайто выигрывал призы как в Японии, так и за рубежом. Был финалистом престижного международного конкурса Long-Thibaud в 2009 году.

Как сообщает полиция, пианист был арестован 12 июня. Предполагается, что 25 апреля он украл фартук бортпроводницы из бортовой кухни самолета, находившегося в аэропорту Исигаки в префектуре Окинава. Арест был произведен после того, как компания All Nippon Airways Co. сообщила о пропаже фартука в апреле.

Сайто также признался в краже одежды с самолета ANA в июне. В ходе обысков полиция изъяла фартуки и униформы медсестер из его дома, который находится в районе Нэрима в Токио.