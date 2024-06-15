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    23:00, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Японский пианист арестован за кражу фартука бортпроводницы

    пианист
    Фото: pixabay.com

    В Японии был арестован пианист за кражу фартука бортпроводницы с самолета All Nippon Airways, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

    34-летний житель Токио Кадзуя Сайто признался в краже, при этом полиция цитирует его слова: «Собирать женские униформы – мое хобби. Я их сам носил».

    Согласно его веб-сайту, Сайто выигрывал призы как в Японии, так и за рубежом. Был финалистом престижного международного конкурса Long-Thibaud в 2009 году.

    Как сообщает полиция, пианист был арестован 12 июня. Предполагается, что 25 апреля он украл фартук бортпроводницы из бортовой кухни самолета, находившегося в аэропорту Исигаки в префектуре Окинава. Арест был произведен после того, как компания All Nippon Airways Co. сообщила о пропаже фартука в апреле.

    Сайто также признался в краже одежды с самолета ANA в июне. В ходе обысков полиция изъяла фартуки и униформы медсестер из его дома, который находится в районе Нэрима в Токио. 

    Теги:
    Япония В мире Происшествия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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