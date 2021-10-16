Японские туристы отправятся в космос с Байконура в декабре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ближайший запуск транспортного пилотируемого корабля с космодрома Байконур намечен на декабрь 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС-20» должны отправиться участники космического полета - японский предприниматель Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано. Командиром 20-й экспедиции посещения (ЭП) МКС назначен российский космонавт Александр Мисуркин.

Представители Японии полетят в качестве космических туристов. Их тренировки в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке начались в июне, и к середине октября участники полета из Японии смогли уверенно продемонстрировать полученные навыки. В этом убедились представители российских и зарубежных СМИ, которым предоставили возможность понаблюдать за тренировочным процессом экипажа ЭП-20, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Самое сильное впечатление на меня произвела тренировка в невесомости, это ни с чем несравнимые ощущения», - сказал Юсаку Маэзава журналистам и поблагодарил всех специалистов ЦПК, которые готовят их экипаж к полету.

Герой России, космонавт Александр Мисуркин высоко оценил способности и человеческие качества товарищей по экипажу.

Старт с космодрома Байконур транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» с экипажем ЭП-20 намечен на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток.

Между тем, уже завтра, 17 октября, после такого же 12-ти суточного полета в космос на Землю возвращаются другие участники космического полета - первый киноэкипаж в составе актрисы Юлии Перисильд, режиссера Клима Шипенко и командира космического корабля, космонавта Олега Новицкого.