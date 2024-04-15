Японские сейсмологи приедут в Алматы

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров анонсировал проведение семинара по сейсмобезопасности в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 16–19 апреля Казахстанское агентство международного развития KazAID, МИД Казахстана организуют в Алматы семинар с участием японских специалистов по вопросам сейсмической безопасности. Соорганизаторами мероприятия выступает японское агентство «Джайка», казахский научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт сейсмостойкого строительства и центр по ЧС и снижению стихийных бедствий, — сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

По его словам, японские специалисты поделятся с представителями стран Центральной Азии и Кавказа опытом в области сейсмической безопасности, расскажут о передовых технологиях и стандартах в области сейсмоизоляции и обсудят потенциальное сотрудничество в сейсмическом строительстве.