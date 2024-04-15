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    16:50, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Японские сейсмологи приедут в Алматы

    Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров анонсировал проведение семинара по сейсмобезопасности в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — 16–19 апреля Казахстанское агентство международного развития KazAID, МИД Казахстана организуют в Алматы семинар с участием японских специалистов по вопросам сейсмической безопасности. Соорганизаторами мероприятия выступает японское агентство «Джайка», казахский научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт сейсмостойкого строительства и центр по ЧС и снижению стихийных бедствий, — сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД. 

    По его словам, японские специалисты поделятся с представителями стран Центральной Азии и Кавказа опытом в области сейсмической безопасности, расскажут о передовых технологиях и стандартах в области сейсмоизоляции и обсудят потенциальное сотрудничество в сейсмическом строительстве. 

    — Эксперты также изучат недавние землетрясения в Алматы и Ното (город в Японии), что поможет в будущем разработать стратегии предотвращений сейсмических рисков, — добавил спикер.

    Теги:
    Япония Землетрясение Алматы Регионы Казахстана Землетрясение Регионы МИД РК Алматы Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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