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Японские метеорологи сообщили об извержениях вулкана Сакурадзима
25 Июля 2022 08:17

Японские метеорологи сообщили об извержениях вулкана Сакурадзима

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Вулкан Сакурадзима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии извергается второй день подряд, при этом метеорологическое агентство страны объявило наивысший уровень опасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

Первичное извержение Сакурадзимы произошло в воскресенье вечером, в результате него вулканические породы и пепел разлетелись в радиусе до 2,5 км от кратера. Уровень опасности около вулкана был повышен до максимального по пятибалльной шкале, однако специалисты считают, что угрозы крупномасштабного извержения на данный момент нет.

При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации в связи с ЧП, а власти Кагосимы объявили частичную эвакуацию в двух районах, прилегающих к вулкану, где проживает порядка 100 человек. Данных о пострадавших нет, окрестности вулкана осматривают специалисты метеорологического управления.

Правительство продолжает оценивать ситуацию, в том числе любой ущерб, причиненный извержениями.

Сакурадзима — один из самых активных вулканов Японии.



Фото: english.kyodonews.net





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