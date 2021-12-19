Японские космические туристы возвращаются на Землю

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В соответствии с программой полета Международной космической станции на 20 декабря 2021 года запланирована посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-20», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Землю возвращается экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и участников космического полета из Японии Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано.

Напомним, транспортный космический корабль «Союз МС-20» с космическими туристами из Японии стартовал с Байконура 8 декабря 2021 года.

Вчера, 17 декабря, на борту МКС состоялся символический матч по бадминтону, инициатором которого стал космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин - командир 20-й экспедиции посещения. В соревновании приняли участие члены экипажа МКС и космические туристы из Японии — миллиардер Юсаку Маэзава и его ассистент Йозо Хирано.

Момент закрытия переходных люков между кораблем «Союз МС-20» и модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции будет транслироваться в прямом эфире с 00:20 до 01:30 по времени Нур-Султана 20 декабря 2021 года.