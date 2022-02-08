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Японские инвесторы приветствуют меры по укреплению инвестклимата в Казахстане

8 Февраля 2022 19:17
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Японские инвесторы приветствуют меры по укреплению инвестклимата в Казахстане

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В рамках участия в Национальной неделе Казахстана на виртуальной выставке «CAVEХ II», организованной посольством РК и Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) посол Казахстана Сабр Есимбеков подчеркнул важность укрепления двусторонних экономических отношений в новых секторах экономики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Он выразил готовность в оказании содействия казахстанским и японским компаниям по налаживанию сотрудничества. Посол также подробно рассказал о мерах по укреплению инвестиционного климата и сохранении всех взятых Правительством обязательств и гарантий для инвесторов.

Сопредседатель Казахстанско-японского делового совета – заместитель председателя корпорации «Marubeni» Итиро Такахара подтвердил, что наша страна для Японии является крупнейшим торговым партнером в Центральной Азии, и сейчас у японского бизнеса есть четкое понимание, что все обязательства и гарантии Правительства по отношению к инвесторам будут соблюдены и будут продолжены меры по улучшению делового климата.

На мероприятии проведены презентации возможностей Международного финансового центра «Астана», мер по укреплению инвестиционного климата АО «НК «Kazakh Invest», механизмов участия в приватизации объектов государственной собственности АО «Информационно-аналитический центр» Министерства финансов Республики Казахстан, результаты деятельности технопарка IT-стартапов «Astana Hub», возможностей локализации производства в партнерстве с единым дистрибьютором лекарственных средств ТОО «СК-Фармация», инвестиционных проектов в горнорудном секторе АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

С японской стороны в выставке участвуют такие компании, как: «Interactive Corporation» (торговля), «Tairiku Trading» (торговля), «Fujimi Trading Company» (торговля), «HIS CO.» (туризм), «Tairiku Travel» (туризм), «Gransol Inc» (промышленный консалтинг), «Menicon Co.» (медицинское оборудование), «PJL Inc.» (здравоохранение), «Kawasaki Heavy Industries» (оборудование), «Dainichi Hanso Co.» (оборудование), «Marubeni Techno-Systems Corporation» (оборудование), «RICOH» (оборудование).

Выставка продлится до 4 марта 2022 года.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Экономика   #Япония  
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