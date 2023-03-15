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Японские и шотландские ученые нашли способ облегчить боли при эндометриозе

15 Марта 2023, 20:37
Японские и шотландские ученые нашли способ облегчить боли при эндометриозе Фото: ANNETTE RIEDL/DPA/MAXPPP

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Шотландским и японским ученым удалось найти способ облегчить боли при эндометриозе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на FranceInfo.

От эндометриоза - болезни, которой долгое время не уделялось должного внимания, страдают многие женщины в мире, примерно каждая десятая. К счастью, надежда справится с этой проблемой есть, так как в двух странах ученым, кажется, удалось найти два новых метода лечения.

Целью проектов, запущенных в Шотландии и Японии, является борьба с заболеванием, которое связано с эндометрием. Эндометрий — это ткань на стенках матки. В случае эндометриоза кусочки этой ткани попадают в брюшную полость и прилипают к различным органам, таким как кишечник или мочевой пузырь. В результате чего менструальная боль становится более интенсивной и может стать постоянной из-за хронического воспаления.

Чаще всего лечение эндометриоза гормональное, к сожалению, из-за него появляются побочные эффекты. К тому же, лечение не помогает устранить боль, возникающую при заболевании.

В этом году шотландские ученые объявили о клинических испытаниях препарата, который снижает боль при эндометриозе.

По словам доктора Люси Уитакер, врача и исследователя из Эдинбургского университета, первое испытание предлагаемого препарата было проведено на мышах. Затем испытание было проведено на 30 пациентках, у большинства из них боли уменьшились. В следующем испытании, которое пройдет следующей осенью, примут участие уже 100 пациенток, чтобы определить правильную дозу препарата.

Что касается японских исследований, доктор Аяко Нишимото-Какиути в лаборатории Chugai Pharma и его команда создали антитело, способное сдерживать воспаление при эндометриозе. Например, при проведении тестов антитела на обезьянах - размер поражений у них уменьшился вдвое. 26 пациенток-добровольцев уже принимают участие в тестировании препарата.

Доктор Нишимото-Какиути надеется, что следующий этап тестирования состоится в 2024 году в Великобритании. Предлагаемое им лечение подразумевает введение ежемесячной инъекции, которую можно делать самостоятельно. Это, действительно, источник надежды для миллионов женщин, страдающих от эндометриоза.


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