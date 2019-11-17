Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:55
-
-
вчера 16:27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 09:47
-
-
-
-
-
-
-
вчера 03:31
-
вчера 02:27
-
-
-
-
-
16.11.2019 21:40
-
-
16.11.2019 20:18
-
-
16.11.2019 19:05
-
-
-
16.11.2019 18:12
-
-
-
16.11.2019 17:30
-
16.11.2019 17:07
-
-
16.11.2019 16:41
-
-
-
16.11.2019 15:40
-
16.11.2019 15:23
-
16.11.2019 14:52
-
-
-
16.11.2019 13:54
-
16.11.2019 13:42
-
-
-
-
16.11.2019 12:52
-
-
-
Японские фанаты Димаша устроили ему горячую встречу в аэропорту
17 Ноября 2019 11:13
Поделиться:
ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанский певец Димаш Кудайберген прилетел в Токио, 19 ноября он впервые выступит в Японии, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеБилеты на концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке раскупили за полтора месяца Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в Риге Димаш Кудайберген принял участие в популярном шоу Mask Singer
В аэропорту Нарита Димаша Кудайбергена встречали члены японского фан-клуба певца. Фанаты встретили его оглушительным криком: «Dimashi!».
Поклонники Димаша пришли с казахстанскими флагами, плакатами, цветами и сувенирами, некоторые – в японских национальных костюмах.
Певец приветливо пообщался с фанатами и дал несколько автографов.
Во вторник, 19 ноября, Димаш Кудайберген выступит в качестве гостя на международном ABU TV Song Festival 2019.
В своем Instagram певец опубликовал видео с панорамой японской столицы, передал фолловерам привет из Токио, пожелал доброго утра и хорошего дня.
Ключевые слова: Культура,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- В Атырау продолжаются чествования Абиша Кекилбаева
- 175-летие Абая отметили в Брюсселе
- Дебютный сольный концерт Нуржана Бажекенова прошел в ВКО
- Предпоказ нового сериала «Степные ястребы» прошел в столице
- «Астана Опера» готовится к премьере балета «Коппелия»
- Ержан Максим представит весь тюркский мир на Евровидении
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047