Японские фанаты Димаша устроили ему горячую встречу в аэропорту

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанский певец Димаш Кудайберген прилетел в Токио, 19 ноября он впервые выступит в Японии, передает МИА «Казинформ».

В аэропорту Нарита Димаша Кудайбергена встречали члены японского фан-клуба певца. Фанаты встретили его оглушительным криком: «Dimashi!».

Поклонники Димаша пришли с казахстанскими флагами, плакатами, цветами и сувенирами, некоторые – в японских национальных костюмах.

Певец приветливо пообщался с фанатами и дал несколько автографов.

Во вторник, 19 ноября, Димаш Кудайберген выступит в качестве гостя на международном ABU TV Song Festival 2019.

В своем Instagram певец опубликовал видео с панорамой японской столицы, передал фолловерам привет из Токио, пожелал доброго утра и хорошего дня.