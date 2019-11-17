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Японские фанаты Димаша устроили ему горячую встречу в аэропорту

17 Ноября 2019 11:13
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Японские фанаты Димаша устроили ему горячую встречу в аэропорту

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанский певец Димаш Кудайберген прилетел в Токио, 19 ноября он впервые выступит в Японии, передает МИА «Казинформ».

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В аэропорту Нарита Димаша Кудайбергена встречали члены японского фан-клуба певца. Фанаты встретили его оглушительным криком: «Dimashi!».

Поклонники Димаша пришли с казахстанскими флагами, плакатами, цветами и сувенирами, некоторые – в японских национальных костюмах.

Певец приветливо пообщался с фанатами и дал несколько автографов.

Во вторник, 19 ноября, Димаш Кудайберген выступит в качестве гостя на международном ABU TV Song Festival 2019.

В своем Instagram певец опубликовал видео с панорамой японской столицы, передал фолловерам привет из Токио, пожелал доброго утра и хорошего дня.

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Ключевые слова: Культура,
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Влада Гук

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