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Японские болельщики назвали Ольгу Рыпакову принцессой Олимпийских игр

24 Июля 2021 00:38
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Японские болельщики назвали Ольгу Рыпакову принцессой Олимпийских игр

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Японские пользователи интернета назвали именитую легкоатлетку Ольгу Рыпакову, знаменосца казахстанской сборной, принцессой Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ».

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Наша сборная произвела настоящий ажиотаж на открывшихся 23 июля Олимпийских играх в Токио. Болельщиков восхитили костюмы спортсменов и особенно белоснежные, украшенные казахским орнаментом наряды знаменосцев - легкоатлетки Ольги Рыпаковой и боксера Камшыбека Кункабаева.

Как передает olympic.kz, их костюмы были созданы специально по заказу Национального Олимпийского комитета. В работе участвовали специалисты Государственного музея искусств имени Абильхана Кастеева, а дизайном и пошивом занималась известный алматинский модельер Виолетта Иванова.

Рыпакова в шикарном платье, которое подчеркнули ее природные женственность, нежность и утонченность, мало кого оставили равнодушным. Зарубежные болельщики обсыпали олимпийскую чемпионку комплиментами - в социальных сетях в центре внимания Ольга.

«Самые красивые костюмы из всех, которые были на олимпийцах. Я из Японии. И желаю вашей команде удачи на Играх».

«Я из Италии. Эта девушка - самый красивый знаменосец для меня».

«Она великолепна. Можно узнать ее имя?»

Также поклонники атакуют Direct НОК в Instagram: «Такая красивая! Множество японцев говорят именно так».

При этом стоит отметить, что наши спортсмены и знаменосцы оживили участников парада задолго до парада олимпийцев. В Олимпийской деревне практически все хотели получить фото с нашими неповторимыми Рыпаковой и Кункабаевым.

«Я очень люблю казахский орнамент и хотела бы показать его красоту всему миру, а создание таких костюмов – прекрасный шанс, – поделилась Виолетта Иванова. – Моим вдохновением была мысль о том, что наше национальное искусство, достойно уважения, оно красиво и может выглядеть современно, нам есть что показать свету и мы можем быть законодателями моды. Первое впечатление от костюмов – это как две птицы, два лебедя, птицы счастья».

Как ранее отмечала Ольга Рыпакова: «Внимание было колоссальное, нас очень часто останавливали спортсмены других стран, делали комплименты нашим костюмам и просили сфотографироваться. И ситуация сохраняется даже сейчас. Вернувшись с церемонии открытия, мы по прежнему слышим много тёплых слов. Это очень приятно, ещё больше поднимает настроение. И могу с уверенностью сказать, что Казахстан блистал сегодня на церемонии открытия».

Ранее престижный журнал Forbes опубликовал список из ТОП-8 примечательных примеров дизайна Олимпийской формы. В числе лучших униформ обозреватель журнала Стефан Рабимов указал и казахстанскую форму.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта. Стало известно расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 24 июля.





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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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