Японская йена на грани 40-летнего минимума

Иена торгуется на уровнях, близких к почти 40-летним минимумам, что усиливает ожидания возможной валютной интервенции со стороны японских властей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CNA.

Курс иены составил 161,25 за доллар — самое низкое значение с июля 2024 года. Прорыв выше максимума 2024 года в 161,96 приведет к тому, что иена станет самой слабой валютой с 1986 года.

Ожидается, что власти Японии могут снова вмешаются в ситуацию на рынке, как они сделали в конце апреля и начале мая, когда провели интервенцию на сумму 11,7 трлн иен (72,54 млрд долларов).

Нисходящий тренд иены усугубился из-за войны в Иране, которая привела к резкому росту цен на нефть и инфляции.

Глава отдела экономических исследований Daiwa Capital Markets в Лондоне Крис Скиклуна считает, что иена будет подвергаться дополнительному давлению в сторону обесценивания и властям Японии придется вмешаться, чтобы поддержать валюту.

Ранее сообщалось, что США временно приостанавливают нефтяные санкции против Ирана.