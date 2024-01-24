Японская принцесса Айко будет работать в благотворительной организации

Японская принцесса Айко, единственный ребенок императора Нарухито и императрицы Масако, после окончания университета с апреля собирается работать в Красном Кресте, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

22-летняя принцесса надеялась получить работу в организации, в которой, по ее словам, она «всегда была заинтересована» и планирует продолжать выполнять официальные обязанности члена императорской семьи.

- Я рада участвовать в работе японского Красного Креста, - сообщила принцесса Айко в заявлении, добавив, что она «решительно настроена».

Согласно сообщению управления Императорского двора, принцесса будет работать по контракту и ездить в штаб-квартиру. Детали ее предполагаемой работы пока не определены.

В октябре принцесса вместе с императором Нарухито и императрицей Масако посетила японский Красный Крест, чтобы посмотреть выставку, посвященную деятельности организации по оказанию помощи после Великого землетрясения Канто 1923 года.

Принцесса Айко в настоящее время учится в университете Гакусюин на четвертом курсе кафедры японского языка и литературы.