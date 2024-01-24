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    19:15, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Японская принцесса Айко будет работать в благотворительной организации

    Японская принцесса Айко будет работать в благотворительной организации
    Фото: Kyodo News

    Японская принцесса Айко, единственный ребенок императора Нарухито и императрицы Масако, после окончания университета с апреля собирается работать в Красном Кресте, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

    22-летняя принцесса надеялась получить работу в организации, в которой, по ее словам, она «всегда была заинтересована» и планирует продолжать выполнять официальные обязанности члена императорской семьи.

    - Я рада участвовать в работе японского Красного Креста, - сообщила принцесса Айко в заявлении, добавив, что она «решительно настроена».

    Согласно сообщению управления Императорского двора, принцесса будет работать по контракту и ездить в штаб-квартиру. Детали ее предполагаемой работы пока не определены.

    В октябре принцесса вместе с императором Нарухито и императрицей Масако посетила японский Красный Крест, чтобы посмотреть выставку, посвященную деятельности организации по оказанию помощи после Великого землетрясения Канто 1923 года.

    Принцесса Айко в настоящее время учится в университете Гакусюин на четвертом курсе кафедры японского языка и литературы.

    Теги:
    Япония Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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