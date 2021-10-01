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    14:11, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Японская принцесса отказалась от миллионного «приданного» накануне свадьбы

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    ТОКИО. KYODO-КАЗИНФОРМ - Японская принцесса Мако, старшая племянница императора Нарухито, собирается пойти под венец в этом месяце. Свадьба назначена на 26 октября, передает МИА со ссылкой на Kyodo.

    Агентство императорского двора сообщило в пятницу, что принцесса и ее жених Комуро проведут совместную пресс-конференцию в день бракосочетания.

    Принцесса Мако и ее будущий супруг должны зарегистрировать свой брак перед переездом в США, где последний работает в юридической фирме. Изначально пара должна была пожениться в 2018 году.

    Из-за финансового скандала, в который была вовлечена мать Комуро, пара, скорее всего, откажется от традиционного императорского обряда, включающего в себя официальную церемонию помолвки под названием «Носай но Ги» и официальную встречу «Чокен но Ги» с императором и императрицей.

    Стоит отметить, что принцесса Мако отказалась от единовременной выплаты в размере до 150 миллионов иен (1,3 миллиона долларов), положенной женщинам-членам императорской семьи при отбытии из дома в связи с бракосочетанием.

    Согласно действующим правилам, члены императорской семьи женского пола теряют свой королевский статус, выходя замуж за простолюдинов, коим и является Комуро. Если просьба принцессы Мако об отказе от денег будет удовлетворена, то это станет первым прецедентом в послевоенной истории Японии, когда императорская особа отказалась от единовременной выплаты.

    Столкнувшись с пристальным вниманием общественности, Комуро в апреле этого года опубликовал 24-страничное заявление, в котором подробно описывался денежный спор с участием его матери, которая якобы была должна своему бывшему жениху более 4 миллионов иен, включая деньги, которые она потратила на образование Комуро. Вскоре после публикации заявления Комуро предложил погасить предполагаемый долг, чтобы уладить спор.

    Комуро вернулся в Японию в начале этой недели впервые за три года с тех пор, как он уехал в Нью-Йорк в августе 2018 года, чтобы учиться в юридической школе Фордхэмского университета, которую он окончил со степенью доктора юридических наук в мае этого года.

    Его появление в Японии привлекло огромное внимание средств массовой информации: толпа репортеров собралась у дома его матери в Иокогаме недалеко от Токио, где он находился на самоизоляции, как того требуют правила карантина в связи с коронавирусом в стране.

    Комуро и принцесса познакомились в 2012 году, будучи студентами Международного христианского университета в Токио, а неофициально обручились в сентябре 2017 года.

    Их свадьба была первоначально запланирована на 4 ноября 2018 года, но в феврале того же года агентство объявило об отсрочке церемонии после сообщений о финансовом споре.


    Теги:
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