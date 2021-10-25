Японская принцесса Мако простилась с императорской семьей перед свадьбой

ТОКИО. KYODO - КАЗИНФОРМ - Принцесса Японии Мако встретилась со своими дедушкой и бабушкой, бывшим императором Акихито и его супругой Митико, в понедельник, за день до своего бракосочетания с Кеем Комуро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

30-летняя принцесса посетила пару впервые за 19 месяцев, чтобы попрощаться, поскольку она собирается зарегистрировать свой брак с 30-летним Комуро во вторник утром и покинуть императорский дом Японии.

Закон Императорского дома Японии гласит, что женщина из императорской семьи должна отказаться от своего титула, если выйдет замуж за простолюдина.

Традиционные церемонии, связанные со свадьбами членов императорской семьи, в случае принцессы Мако проводиться не будут в связи с разногласиями, возникшими из-за финансовой неразберихи между матерью Комуро и ее бывшим женихом.

Вместо традиционных церемоний принцесса встретилась в прошлую пятницу с императором Нарухито и его женой, императрицей Масако, а также посетила святилища, в которых захоронены предки императорской семьи.

Ожидается, что после регистрации брака принцесса начнет новую жизнь в Нью-Йорке, где Комуро работает в юридической фирме.

Из-за финансового спора матери Комуро и ее бывшего жениха, по словам которого женщина задолжала ему около 4 миллионов иен (35 200 долларов), принцесса Мако и ее будущий супруг часто подвергались уничижительным комментариям в социальных сетях.

В 2019 году бывший император стал первым японским монархом, который отрекся от престола примерно за последние два столетия, положив конец 30-летней эре Хэйсэй. Его старший сын, 61-летний император Нарухито, впоследствии взошел на трон.