5 Мая 2022 22:02

Японская платформа экспорта продуктов питания запущена в Таиланде

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Власти Японии в четверг в Бангкоке запустили торговую платформу экспорта продуктов питания. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации агентства Kyodo , японская платформа экспорта продуктов питания (The Japan Food Export Platform) будет продвигать на рынке Таиланда собственные продукты питания и японскую кухню.

Правительство Японии планируют создать аналогичные платформы в восьми странах и регионах, включая США, КНР, Сингапур и ЕС к 2023 году. В апреле японские платформы экспорта продуктов питания были запущены в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

В планах министерства сельского хозяйства Японии, в разы увеличить экспорт собственной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. К 2030 году Токио рассчитывает довести ежегодный экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции до $38,6 млрд.