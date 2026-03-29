Японская компания выпустила сок со вкусом апельсина из моркови и яблок

Новый продукт под названием Beyond появился в продаже в супермаркетах и магазинах шаговой доступности по всей Японии. Напиток позиционируется как 100-процентный сок из овощей и фруктов и продается в упаковке объемом 195 мл по цене около 140 иен.

В компании уточнили, что вкус апельсина удалось воспроизвести с помощью собственной технологии после примерно двух лет разработки. В состав вошли желтая морковь из Новой Зеландии, яблоки, а также ананасы и лимоны. Морковь обеспечивает естественную сладость, а яблоки усиливают вкусовой профиль.

Решение отказаться от апельсинов связано с подорожанием импортного сырья. Япония в значительной степени зависит от поставок из-за рубежа, однако неурожаи в ключевых странах-производителях, включая Бразилию, в сочетании с ослаблением иены привели к росту цен и временному сокращению продаж апельсинового сока.

По данным внешней торговли, в 2025 году импортная цена апельсинового сока достигла около 980 иен за литр, что почти в четыре раза выше уровня 2020 года.

В Kagome Co. отметили, что при разработке напитка использовались ингредиенты с более стабильными поставками, чтобы снизить зависимость от волатильного рынка цитрусовых.