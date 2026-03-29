РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:57, 29 Март 2026 | GMT +5

    Японская компания выпустила сок со вкусом апельсина из моркови и яблок

    Японская компания Kagome Co. выпустила апельсиновый сок без использования апельсинов на фоне резкого роста цен на сырье, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

    апельсин
    Фото: сгенерировано ИИ

    Новый продукт под названием Beyond появился в продаже в супермаркетах и магазинах шаговой доступности по всей Японии. Напиток позиционируется как 100-процентный сок из овощей и фруктов и продается в упаковке объемом 195 мл по цене около 140 иен.

    В компании уточнили, что вкус апельсина удалось воспроизвести с помощью собственной технологии после примерно двух лет разработки. В состав вошли желтая морковь из Новой Зеландии, яблоки, а также ананасы и лимоны. Морковь обеспечивает естественную сладость, а яблоки усиливают вкусовой профиль.

    Решение отказаться от апельсинов связано с подорожанием импортного сырья. Япония в значительной степени зависит от поставок из-за рубежа, однако неурожаи в ключевых странах-производителях, включая Бразилию, в сочетании с ослаблением иены привели к росту цен и временному сокращению продаж апельсинового сока.

    По данным внешней торговли, в 2025 году импортная цена апельсинового сока достигла около 980 иен за литр, что почти в четыре раза выше уровня 2020 года.

    В Kagome Co. отметили, что при разработке напитка использовались ингредиенты с более стабильными поставками, чтобы снизить зависимость от волатильного рынка цитрусовых.

    Теги:
    Технологии Япония Производство Продукты Мировые новости
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор
    Сейчас читают