Японская иена упала до самого низкого за 32 года уровня по отношению к доллару

АСТАНА. KYODO NEWS – КАЗИНФОРМ – Иена упала до зоны 149 по отношению к доллару США в понедельник в Нью-Йорке, достигнув нового 32-летнего минимума, поскольку растущие инфляционные ожидания укрепили мнение о том, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное повышение процентных ставок в обозримом будущем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

Инвесторы покупали доллар по отношению к иене, поскольку Банк Японии, в отличие от ФРС, полон решимости поддерживать свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, что привело к увеличению разницы в процентных ставках между Японией и США.

Иена торговалась на уровне 148,97-149,07 за доллар в 17:00 понедельника в Нью-Йорке по сравнению с 148,64-65 поздно вечером в понедельник в Токио, после того как она в основном оставалась в верхней половине диапазона 148 и ненадолго достигла 149,09.

Продажа иены продолжалась в течение первого рабочего дня после того, как президент США Джо Байден заявил в субботу, что его «не беспокоит» укрепление доллара по отношению к другим основным валютам.

В понедельник в Токио министр финансов Шуничи Судзуки предупредил, что Япония может провести еще одну интервенцию на рынке скупки иены после первого такого шага за 24 года в прошлом месяце.