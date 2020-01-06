Японка Канэ Танака отметила свое 117-летие
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Канэ Танака из Японии отметила свое 117-летие в доме престарелых в Фукуоке, на юге Японии. Она является старейшим в мире человеком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.
Танака, чей день рождения был 2 января, попробовала кусок большого праздничного торта.
- Вкусно, - сказала она с улыбкой - Я хочу еще, - передает местный канал TVQ Kyushu Broadcasting Co.
Согласно Книге рекордов Гиннесса в прошлом году Канэ Танака была признана старейший из ныне живущих людей в возрасте 116 лет и 66 дней по состоянию на 9 марта.
Рекордный возраст Танаки является символом быстро стареющего населения Японии, что в сочетании с сокращением рождаемости вызывает обеспокоенность на фоне нехватки рабочей силы и перспектив будущего экономического роста.
По данным министерства здравоохранения Японии, число детей, родившихся в Японии, сократилось в прошлом году примерно на 5,9% и составило менее 900 тыс. человек впервые после того, как правительство начало собирать данные в 1899 году.
Танака родилась в 1903 году и вышла замуж за Хидео Танака в 1922 году, говорится в Книге рекордов Гиннесса. Пара имела четверых детей и усыновила пятого.
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