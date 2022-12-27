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Японию накрыло снегом: десятки жертв и пострадавших

27 Декабря 2022, 04:10
Японию накрыло снегом: десятки жертв и пострадавших

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 17 человек погибли, более 90 получили травмы и сотни домов остались без электричества в результате сильного снегопада в Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Многие из погибших упали с крыш во время уборки или оказались погребенными под толстым слоем снега, сообщили представители служб по борьбе со стихийными бедствиями.

Во многих районах северо-восточной Японии выпало в три раза больше осадков, чем в среднем за сезон.

Под тяжестью снега упала опора электропередачи на острове Хоккайдо, в результате чего около 20 000 домов остались без света.

Десятки поездов и авиарейсов также были задержаны на севере Японии до воскресенья, но с тех пор, по данным министерства транспорта, движение в основном восстановлено.


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