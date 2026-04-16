    18:21, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Япония запрещает использование в самолетах пауэрбанков

    Пассажирам будет разрешено перевозить в ручной клади самолета не более двух портативных зарядных устройств, а зарядка во время полета будет запрещена, передает агентство Kazinform со ссылкой на Japan Today

    Япония запрещает использование в самолетах пауэрбанков
    Фото: Kyodo

    Новые требования вступят в силу с 24 апреля 2026 года. 

    Портативные зарядные устройства мощностью более 160 ватт-часов не допускаются на борт.

    Действующее правило, запрещающее провоз портативных зарядных устройств в сдаваемом багаже, останется без изменений.

    Меры были объявлены после заседания кабинета министров 14 апреля, на котором министр транспорта Японии Тэцуо Канеко изложил более строгие меры в ответ на неоднократные случаи задымления или возгорания мобильных аккумуляторов. 

    Власти настоятельно рекомендуют пассажирам заряжать свои электронные устройства, используя розетки, имеющиеся на борту самолетов или в аэропортах.

    Ранее турецкие авиакомпании запретили пауэрбанки на борту. 

    Мы также писали о том, что Air Astana обновила правила использования пауэрбанков на борту самолетов. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
