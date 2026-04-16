Япония запрещает использование в самолетах пауэрбанков

Новые требования вступят в силу с 24 апреля 2026 года.

Портативные зарядные устройства мощностью более 160 ватт-часов не допускаются на борт.

Действующее правило, запрещающее провоз портативных зарядных устройств в сдаваемом багаже, останется без изменений.

Меры были объявлены после заседания кабинета министров 14 апреля, на котором министр транспорта Японии Тэцуо Канеко изложил более строгие меры в ответ на неоднократные случаи задымления или возгорания мобильных аккумуляторов.

Власти настоятельно рекомендуют пассажирам заряжать свои электронные устройства, используя розетки, имеющиеся на борту самолетов или в аэропортах.

