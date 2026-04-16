Япония запрещает использование в самолетах пауэрбанков
Пассажирам будет разрешено перевозить в ручной клади самолета не более двух портативных зарядных устройств, а зарядка во время полета будет запрещена, передает агентство Kazinform со ссылкой на Japan Today.
Новые требования вступят в силу с 24 апреля 2026 года.
Портативные зарядные устройства мощностью более 160 ватт-часов не допускаются на борт.
Действующее правило, запрещающее провоз портативных зарядных устройств в сдаваемом багаже, останется без изменений.
Меры были объявлены после заседания кабинета министров 14 апреля, на котором министр транспорта Японии Тэцуо Канеко изложил более строгие меры в ответ на неоднократные случаи задымления или возгорания мобильных аккумуляторов.
Власти настоятельно рекомендуют пассажирам заряжать свои электронные устройства, используя розетки, имеющиеся на борту самолетов или в аэропортах.
Ранее турецкие авиакомпании запретили пауэрбанки на борту.
