Япония выделит 20 млрд йен рыболовным хозяйствам из-за запрета Китая на импорт морепродуктов

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Власти Японии дополнительно выделят 20,7 миллиарда йен (141,4 миллиона долларов) на поддержку рыбной промышленности на фоне полного запрета Китая на импорт морепродуктов из Японии после сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС Фукусима в океан, заявил в понедельник премьер-министр страны Фумио Кисида. Меры поддержки будут включать шаги по увеличению доли внутреннего потребления рыбной продукции, обеспечению устойчивого производства морепродуктов, поиску новых рынков сбыта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Власти выделят в общей сложности 100,7 млрд йен в рамках мер поддержки рыбной промышленности. В стране уже создано два фонда размером 80 млрд йен для поддержки отрасли.

Правительство пообещало помочь отрасли в диверсификации экспорта морепродуктов, чтобы не зависеть от продаж в «конкретных странах» и, следовательно, снизить зависимость от рынков Китая. Также правительство призвало власти Китая принять участие в дискуссиях, основанных на научных данных о воздействие сброса воды на окружающую среду.

Отмечается, что Китай является крупнейшим рынком сбыта морепродуктов из Японии.

Для оказания помощи отрасли будут использованы средства из резервных фондов.

Как сообщалось ранее, 24 августа Япония приступила к сбросу очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС «Фукусима» в море, несмотря на опасения местных рыболовецких компаний и соседних стран по поводу влияния на окружающую среду.

Власти Японии утверждают, что из воды перед ее сбросом в процессе очистки удаляется большая часть радионуклидов за исключением трития.

Как говорят аналитики, тритий менее вреден для здоровья человека, чем другие радиоактивные материалы, такие как цезий и стронций, поскольку он дает слабое излучение и не накапливается в организме.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что метод сброса воды Японией соответствует мировым стандартам безопасности и радиационное воздействие на людей и окружающую среду будет совсем незначительным.

Китай, резко осуждающий сброс воды в океан, сразу же ввел полный запрет на импорт рыбной продукции из Японии.

По данным правительства, в 2022 году экспорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также продуктов питания из Японии в Китай составил 278,2 млрд иен, при этом экспорт в Гонконг составил 208,6 млрд йен.