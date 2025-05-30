Япония выделит $2 млн на улучшение мер по борьбе с наводнениями в Казахстане

- Проект направлен на повышение устойчивости нашей страны к наводнениям и укрепление безопасности плотин. Срок завершения проекта – 2027 год, - уточнили в ведомстве.

Летом прошлого года эксперты Японского агентства международного сотрудничества (JICA) провели обследование 13-ти водохозяйственных объектов в 4-х областях Казахстана, испытавших наибольшую нагрузку во время паводков. Также при поддержке JICA несколько специалистов «Казводхоза» прошли курсы повышения квалификации в Японии.