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    10:45, 30 Май 2025 | GMT +5

    Япония выделит $2 млн на улучшение мер по борьбе с наводнениями в Казахстане

    Министерство водных ресурсов и ирригации договорилось с правительством Японии о выделении гранта в размере 2 млн долларов для реализации проекта по улучшению мер борьбы с наводнениями в Казахстане путем комплексного управления дамбами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Казахстан Япония флаги Қазақстан Жапония
    Коллаж: Kazinform/ Freepik /Pixabay

    - Проект направлен на повышение устойчивости нашей страны к наводнениям и укрепление безопасности плотин. Срок завершения проекта – 2027 год, - уточнили в ведомстве.

    Летом прошлого года эксперты Японского агентства международного сотрудничества (JICA) провели обследование 13-ти водохозяйственных объектов в 4-х областях Казахстана, испытавших наибольшую нагрузку во время паводков. Также при поддержке JICA несколько специалистов «Казводхоза» прошли курсы повышения квалификации в Японии.

    - С момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации взаимодействие Казахстана и Японии в водной сфере значительно укрепилось, и мы намерены продолжать сотрудничество. Япония имеет большой опыт борьбы с наводнениями и уникальные технологии в сфере управления водными ресурсами, что может быть очень полезным для нашей страны, – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.

    Теги:
    Япония Минводы и ирригации РК Наводнение
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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