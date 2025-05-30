Япония выделит $2 млн на улучшение мер по борьбе с наводнениями в Казахстане
Министерство водных ресурсов и ирригации договорилось с правительством Японии о выделении гранта в размере 2 млн долларов для реализации проекта по улучшению мер борьбы с наводнениями в Казахстане путем комплексного управления дамбами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- Проект направлен на повышение устойчивости нашей страны к наводнениям и укрепление безопасности плотин. Срок завершения проекта – 2027 год, - уточнили в ведомстве.
Летом прошлого года эксперты Японского агентства международного сотрудничества (JICA) провели обследование 13-ти водохозяйственных объектов в 4-х областях Казахстана, испытавших наибольшую нагрузку во время паводков. Также при поддержке JICA несколько специалистов «Казводхоза» прошли курсы повышения квалификации в Японии.
- С момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации взаимодействие Казахстана и Японии в водной сфере значительно укрепилось, и мы намерены продолжать сотрудничество. Япония имеет большой опыт борьбы с наводнениями и уникальные технологии в сфере управления водными ресурсами, что может быть очень полезным для нашей страны, – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.