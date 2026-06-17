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    Япония ужесточила правила использования дронов

    Япония приняла закон о расширении бесполетных зон для дронов вокруг ключевых объектов, согласно которому радиус ограничений увеличится с примерно 300 до 1000 метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo

    Япония ужесточила правила использования дронов
    Фото: Okinawa Hai

    Перечень районов, на которые распространятся новые ограничения, пока не опубликован. Однако ожидается, что в число охраняемых объектов войдут такие объекты, как Императорский дворец, резиденция премьер-министра и посольство США. 

    Согласно новым правилам, отдельные объекты могут временно включаться в зону ограничений на период проведения церемоний и других мероприятий с участием премьер-министра, императора или иностранных лидеров.

    В настоящее время власти могут незамедлительно принять меры только в том случае, если беспилотник летит непосредственно над обозначенным ключевым объектом, известным как «красная зона».

    Запуск дрона в «желтой зоне» или бесполетной зоне, влечет за собой немедленное наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев или штрафа в размере до 500 000 иен ($3120).

    Эти меры являются частью усилий по борьбе с терроризмом. 

    Чтобы не препятствовать использованию дронов, правительство будет отображать зоны ограниченного доступа на онлайн-картах. 

    Технологии Япония В мире Безопасность
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор