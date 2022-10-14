14 Октября 2022, 14:05

Япония утвердила план сдерживания спроса на газ

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Кабинет министров Японии в пятницу утвердил поправку в закон о «О газовой промышленности», которая позволяет вводить ограничения на использование газа крупными предприятиями. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщению METI, новая поправка позволяет главе Министерства экономики, торговли и промышленности Японии обращаться напрямую к Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC) с просьбой осуществить закупки сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, министр правомочен ввести ограничения на использование СПГ в случае если нехватка поставок газа может оказать негативное влияние на национальную экономику и повседневную жизнь местного населения.

Как говорится в пояснении, данные поправки в закон «О газовой промышленности» приняты на фоне сохраняющихся опасений относительно серьезного сбоя поставок газа и стремительно растущих спотовых цен на СПГ.

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