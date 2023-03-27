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    08:44, 27 Март 2023 | GMT +6

    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

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    Фото: aa.com.tr
    ТОКИО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - КНДР в понедельник осуществила запуск двух, предположительно, баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Ракеты были запущены с интервалом в 10 минут.

    Агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники сообщает, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

    Береговая охрана также предупреждает находящиеся в Японском море рыболовные суда о необходимости соблюдать бдительность и не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

    В свою очередь, правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с запуском двух баллистических ракет. Об этом говорится в сообщении, распространенном японским Минобороны.

    «В связи с осуществленным запуском КНДР был заявлен решительный протест», - приводит информацию оборонного ведомства агентство Kyodo.

    Это уже десятый ракетный пуск с начала года, в восьми случаях КНДР испытывала баллистические ракеты. 18 февраля и 16 марта Пхеньян успешно запускал межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-15» и «Хвасон-17».


    Теги:
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