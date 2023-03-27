Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

Агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники сообщает, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Береговая охрана также предупреждает находящиеся в Японском море рыболовные суда о необходимости соблюдать бдительность и не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

В свою очередь, правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с запуском двух баллистических ракет. Об этом говорится в сообщении, распространенном японским Минобороны.

«В связи с осуществленным запуском КНДР был заявлен решительный протест», - приводит информацию оборонного ведомства агентство Kyodo.

Это уже десятый ракетный пуск с начала года, в восьми случаях КНДР испытывала баллистические ракеты. 18 февраля и 16 марта Пхеньян успешно запускал межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-15» и «Хвасон-17».