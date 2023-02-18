Япония сообщила о падении баллистической ракеты КНДР

По сведениям агентства Kyodo, в Японии подтвердили падение ракеты КНДР в японской исключительной экономической зоне.

Ракета упала в 200 км к западу от северного острова Хоккайдо. Высота ее полета составила около 5,7 тысячи км, она пролетела порядка 900 км, проведя в воздухе 66 минут. В связи с произошедшим правительство Японии выразило протест властям КНДР.

К настоящему времени сведений о возникновении ущерба в связи с произошедшим не поступало. Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями. В канцелярии премьер-министра Японии было созвано заседание экстренной кризисной группы для сбора и анализа информации.

КНДР в прошлом году запустила рекордное количество ракет - более 70. Нынешний запуск стал вторым в 2023 году, предыдущий состоялся в ночь на 1 января.

Фото: EPA-EFE/ KCNA