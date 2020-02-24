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Япония сообщает о третьем погибшем на лайнере Diamond Princess
ТОКИО. KYODO - КАЗИНФОРМ - В воскресенье министерство здравоохранения Японии сообщило, что 80-летний гражданин страны восходящего солнца, находившийся на круизном корабле «Diamond Princess», умер от болезни, похожей на пневмонию. В результате, число погибших среди людей, которые были на судне, пораженном коронавирусом, достигло трех, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO.
Однако министерство воздержалось от уточнения, показал ли мужчина положительный результат на вирус или был ли он пассажиром или членом экипажа, сославшись на отсутствие согласия со стороны его семьи. По словам министерства, у этого человека уже были серьезные проблемы со здоровьем.
Ранее сообщалось, что в Японии от вируса COVID-19 скончались два пассажира, заразившись коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.
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