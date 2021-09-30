Япония смягчает правила карантина для привитых от COVID-19 туристов

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Японии с 1 октября смягчают правила карантина для въезжающих в страну лиц, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Kyodo News, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как пишет Kyodo News , лицам, прибывающим в Японию и прошедшим полную вакцинацию от COVID-19, предоставляют возможность проводить карантин в домашних условиях, сократив срок изоляции с 14 до 10 дней.

Ранее въезжающие в страну лица в обязательном порядке помещались на карантин первые три дня в специальные карантинные учреждения. Теперь этого не потребуется, если у них есть «паспорта вакцинации», выданные в Японии или признаваемыми местными властями другие иностранные сертификаты о вакцинации.

Лицам, сдавшим отрицательный тест на коронавирус по истечении 10 дней «домашней изоляции», разрешается свободно перемещаться по стране.

Власти Японии признают вакцинацию только препаратами, разработанными компаниями Pfizer Inc., Moderna Inc. или AstraZeneca Plc.



