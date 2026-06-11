Япония разрешит принцессам сохранить титул при замужестве за простолюдином
Японский парламент завершил подготовку предложений по реформированию закона об императорском доме. Страна реформирует закон впервые за десятилетия, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.
Документ был составлен по итогам межпартийных консультаций с участием всех 13 политических партий и фракций обеих палат и передан премьер-министру Санаэ Такаити спикером нижней палаты Эйсукэ Мори. Поправки планируется принять до 17 июля, когда завершается нынешняя парламентская сессия.
Предложения включают два ключевых изменения. Первое — разрешить женщинам-членам императорской семьи сохранять свой статус после замужества за простолюдином. По действующему закону 1947 года они автоматически утрачивают его при вступлении в брак. При этом вопрос о том, получат ли императорский статус их мужья и дети, остается открытым. Второе — разрешить усыновление мужчин, являющихся потомками по мужской линии от императоров из 11 упраздненных ветвей императорского рода.
Вместе с тем реформа носит ограниченный характер. Усыновленные не получат права наследования трона, а вопрос о возможности женщины занять престол в документе не рассматривается.
Проблема престолонаследия стоит в Японии особенно остро. В настоящее время у 66-летнего императора Нарухито лишь три наследника — его младший брат наследный принц Фумихито (60 лет), племянник принц Хисахито (19 лет) и дядя принц Хитати (90 лет).
Как подчеркнул вице-спикер нижней палаты Кэйити Исии, план передачи трона Хисахито остается «незыблемым», а вопрос о дальнейшей линии преемственности оставлен для будущего обсуждения.
На основе согласованного предложения, поддержанного большинством ведущих правящих и оппозиционных партий, правительство приступит к разработке законопроекта о поправках.