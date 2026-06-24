Япония разрешила отстрел медведей в городах, но столкнулась с нехваткой охотников

Япония разрешила отстрел медведей в городах и жилых районах, однако на практике власти столкнулись с неожиданной проблемой — в стране остро не хватает охотников, способных участвовать в таких операциях, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

Япония, где действуют одни из самых строгих в мире законов об оружии, в прошлом году разрешила экстренный отстрел медведей в населенных пунктах. Однако первые месяцы применения новых правил показали, что даже при наличии такого права обезвредить опасного зверя в условиях плотной городской застройки зачастую крайне сложно.

Поправки к законодательству вступили в силу в сентябре прошлого года и впервые позволили проводить экстренный отстрел медведей в жилых районах. По данным Министерства окружающей среды Японии, к июню эта мера применялась уже 72 раза в 12 префектурах, причем около 80% таких случаев пришлось на города и поселки.

Тем не менее местным властям нередко приходится отказываться от применения оружия из-за риска для жителей. В густонаселенных районах шальные пули и рикошеты могут представлять не меньшую опасность, чем сам зверь.

В начале июня медведь напал на четырех человек в городе Фукусима. Среди пострадавших оказались сотрудники металлургического предприятия Fukushima Steel Works и местный житель.

После нападений мэр города Юки Баба впервые распорядился задействовать механизм экстренного отстрела. Однако к этому моменту медведь укрылся в производственном здании, где хранились легковоспламеняющиеся материалы. Открывать огонь было слишком опасно. Животное попытались усыпить с помощью транквилизатора, но безуспешно. На следующую ночь медведь покинул территорию предприятия и до сих пор не найден.

— Мы сделали все возможное, но сожалеем, что не достигли результата, — заявил Баба на экстренной пресс-конференции.

Власти Фукусимы подчеркнули, что действовали в полном соответствии с рекомендациями Министерства окружающей среды, однако столкнулись с рядом непредвиденных обстоятельств. Один из чиновников отметил, что все действия будут тщательно проанализированы для выработки более эффективных решений в будущем.

С похожей проблемой столкнулись и в городе Уцуномия с населением около 500 тысяч человек. В течение нескольких дней жители сообщали о появлении медведя в центре города. Когда зверя обнаружили под навесом жилого дома, его пришлось обездвиживать транквилизатором, поскольку использовать огнестрельное оружие среди плотной застройки было невозможно.

Дополнительной проблемой остается нехватка охотников. По действующим правилам отстрел медведей могут проводить муниципальные служащие или члены охотничьих объединений, имеющие соответствующую лицензию.

По данным Японской ассоциации охотников, в 2024 финансовом году лицензиями на охотничье оружие владели около 57 тысяч человек — почти на 70% меньше, чем тридцать лет назад.

Власти префектуры Тояма уже объявили о планах субсидировать покупку охотничьего оружия и организовать курсы подготовки новых охотников. Однако специалисты предупреждают, что подготовка опытного охотника на медведей занимает годы.

— Чтобы научиться стрелять в медведя, нужно десять лет, поэтому рассчитывать на участие новичков сразу после обучения не приходится, — отметил представитель префектуры.

В одном из городов региона Тохоку в этом году даже появилась новая должность — «государственный охотник», то есть муниципальный служащий с охотничьей лицензией. Однако местные власти признают, что кадровый дефицит затрудняет подготовку таких специалистов.

С октября прошлого года больше всего случаев экстренного отстрела медведей зафиксировано в северных регионах страны. Лидирует префектура Ямагата с 19 случаями, за ней следуют Ниигата (14), Акита и Тояма (по 7), а также Иватэ и Фукусима (по 5). На шесть префектур региона Тохоку приходится около 60% всех случаев применения новой меры.